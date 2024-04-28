МВД России объявило в розыск депутатов Рады, экс-генпрокурора Украины и телеведущих

МВД России объявило в розыск ряд украинских граждан. В их числе депутаты Верховной Рады Алексей Гончаренко и Владимир Парасюк, бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, бизнесмен Сеяр Куршутов, телеведущие Янина Соколова, Наталья Мосейчук и активист Геннадий Друзенко.

Арестович опубликовал политическую программу для Украины из 14 пунктов

По данным ТАСС со ссылкой на базу данных МВД, основанием для розыска является определенная статья Уголовного кодекса РФ, однако ее называют.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по обвинению в призывах к терроризму. Сам Малюк признал, что СБУ пытается наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и намекнул на причастность украинской спецслужбы к убийствам в России военкора Владлена Татарского и экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, однако заявил, что Киев не будет брать на себя ответственность за эти преступления.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:УкраинаРозыскМВД РФПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры