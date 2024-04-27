ЕС призвал Россию отменить решение по активам компаний Bosch и Ariston
Евросоюз призвал российские власти отменить решение о передаче активов итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate в управление компании «Газпром бытовые системы». Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы сообщества.
«Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены», - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 26 апреля подписал указ о передаче 100% долей российских структур указанных компаний в управление «Газпром бытовые системы».
Ранее сообщалось, что немецкий концерн вышел на финальную стадию продажи своих заводов в окрестностях Санкт-Петербурга, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru