ЕС призвал Россию отменить решение по активам компаний Bosch и Ariston

«Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены», - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля подписал указ о передаче 100% долей российских структур указанных компаний в управление «Газпром бытовые системы».

Ранее сообщалось, что немецкий концерн вышел на финальную стадию продажи своих заводов в окрестностях Санкт-Петербурга, передает «Радиоточка НСН».

