Путин: 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО
15 сентября 202312:31
Триста тысяч добровольцев записались для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Как отметил Путин, российские власти платят деньги участникам СВО. Однако новобранцы российской армии прежде всего руководствуются патриотическими соображениями.
Ранее российский лидер заявил, что за последние 6-7 месяцев около 270 тысяч россиян добровольно подписали контракты на военную службу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru