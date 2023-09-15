Путин: 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО

Как отметил Путин, российские власти платят деньги участникам СВО. Однако новобранцы российской армии прежде всего руководствуются патриотическими соображениями.

Ранее российский лидер заявил, что за последние 6-7 месяцев около 270 тысяч россиян добровольно подписали контракты на военную службу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

