Путин: 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО

Триста тысяч добровольцев записались для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Кадыров заявил об отправке из Грозного в зону СВО новой группы добровольцев

Как отметил Путин, российские власти платят деньги участникам СВО. Однако новобранцы российской армии прежде всего руководствуются патриотическими соображениями.

Ранее российский лидер заявил, что за последние 6-7 месяцев около 270 тысяч россиян добровольно подписали контракты на военную службу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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