Путин скорректировал поправки в Конституции о пенсии и о МРОТ

В частности предложено дополнить 75 статью Конституции РФ поправкой с формулировкой: «…осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». Кроме того, в поправки закреплено, что система пенсионного обеспечения граждан происходит «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование».

Кроме того, в поправке уточняется, что «государство гарантирует минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее величины прожиточного минимума» для трудящихся граждан. Кроме того, основной закон гарантирует россиянам обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку и индексацию социальных выплат, пишет РИА Новости.

Государственная дума РФ рассмотрит президентский законопроект об изменениях в Конституции во втором чтении во вторник, 10 марта. Об этом проинформировал первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников по окончании заседания Совета Думы.

