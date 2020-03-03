Путин скорректировал поправки в Конституции о пенсии и о МРОТ
Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции РФ положение, согласно которому индексация пенсий должна происходить «не реже одного раза в год», пишет РБК.
В частности предложено дополнить 75 статью Конституции РФ поправкой с формулировкой: «…осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». Кроме того, в поправки закреплено, что система пенсионного обеспечения граждан происходит «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование».
Кроме того, в поправке уточняется, что «государство гарантирует минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее величины прожиточного минимума» для трудящихся граждан. Кроме того, основной закон гарантирует россиянам обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку и индексацию социальных выплат, пишет РИА Новости.
Государственная дума РФ рассмотрит президентский законопроект об изменениях в Конституции во втором чтении во вторник, 10 марта. Об этом проинформировал первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников по окончании заседания Совета Думы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Южной Корее объявили «круглосуточную войну» коронавирусу
- Путин скорректировал поправки в Конституции о пенсии и о МРОТ
- В США сравнили непризнание Крыма и стран Прибалтики
- Депутат Рады объяснился за «атомную бомбу на Москву»
- Новости за ночь: Кадыров обвинил Трампа в преступлении против мусульманского мира