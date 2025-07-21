Людей не хватает: Возможные сокращения не вызовут коллапс на рынке труда
Номинально зарплаты в России растут, однако доходы все равно продолжают падать, так как оклады не успевают за инфляцией, сказал НСН Алексей Захаров.
Во всех отраслях в России наблюдается кадровый дефицит, несмотря на возможные сокращения сотрудников, заявил в эфире НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Доля российских компаний, которые планируют сократить число работников, с начала года выросла почти вдвое: в январе доля таких организаций составляла 6,9%, а в июне - 11,5%. Об этом говорится в докладе Центробанка о региональной экономике. В наибольшей степени такие показатели характерны в сфере добычи полезных ископаемых, машиностроении и фармацевтике. Захаров отметил, что сокращения работников не вызовут никакого коллапса на рынке труда.
«В фармацевтике у нас вроде все хорошо. Где-то действительно могут быть сокращения, так как у нас высокая ставка, из-за которой замораживаются перспективные проекты. Сокращения в каких-то отраслях не приведут ни к чему плохому, потому что другие отрасли, в свою очередь, с удовольствием все впитают. Компании, у которых все хорошо в менеджменте, с удовольствием воспользуются этой ситуацией и поглотят работников конкурентов», - сказал собеседник НСН.
Также в докладе ЦБ указано, что более сдержанными стали планы компаний в отношении пересмотра размера зарплат: доля организаций, ожидавших роста оплаты труда, сократилась с 84 до 71%, а медианная оценка ожидаемого роста зарплат снизилась с 8,4 до 5,3%. По словам Захарова, номинально зарплаты в России растут, однако доходы все равно продолжают падать.
«У нас очень высокая инфляция. Компаниям деваться некуда. Они будут вслед за инфляцией индексировать зарплаты, перекладывая издержки на потребителя. Рост зарплат в номинальном выражении будет во всех отраслях. Однако он не будет поспевать за реальным рынком. Зарплаты будут расти, но доходы будут падать. Во всех отраслях наблюдается кадровый дефицит», - заключил эксперт.
Ранее крупнейший российский изготовитель сельхозтехники сообщил о массовых увольнениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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