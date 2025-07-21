Доля российских компаний, которые планируют сократить число работников, с начала года выросла почти вдвое: в январе доля таких организаций составляла 6,9%, а в июне - 11,5%. Об этом говорится в докладе Центробанка о региональной экономике. В наибольшей степени такие показатели характерны в сфере добычи полезных ископаемых, машиностроении и фармацевтике. Захаров отметил, что сокращения работников не вызовут никакого коллапса на рынке труда.

«В фармацевтике у нас вроде все хорошо. Где-то действительно могут быть сокращения, так как у нас высокая ставка, из-за которой замораживаются перспективные проекты. Сокращения в каких-то отраслях не приведут ни к чему плохому, потому что другие отрасли, в свою очередь, с удовольствием все впитают. Компании, у которых все хорошо в менеджменте, с удовольствием воспользуются этой ситуацией и поглотят работников конкурентов», - сказал собеседник НСН.