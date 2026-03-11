Армия России освободила Червоную Зарю в Сумской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Червоная Заря в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Территорию освободили силы группировки войск «Север», пишет RT.

«Подразделения... в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее армия РФ освободила село Голубовка в Донецкой Народной Республике.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
