Армия России освободила Червоную Зарю в Сумской области
11 марта 202612:23
Вооруженные силы России взяли под контроль село Червоная Заря в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Территорию освободили силы группировки войск «Север», пишет RT.
«Подразделения... в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее армия РФ освободила село Голубовка в Донецкой Народной Республике.
Горячие новости
- Российский лыжник Голубков завоевал золото Паралимпиады в гонке на 10 км
- В Госдуме раскрыли цель замедления Telegram
- Успехи России на Паралимпиаде связали с флагом и гимном
- Песков рассказал, как долго будут вводиться ограничения интернета в РФ
- Депутат Свинцов назвал срок, когда окупится мессенджер MAX
- Нилов: Проект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме
- Нет аналогов: Без Telegram рынок рекламы в России сократится в три раза
- Армия России освободила Червоную Зарю в Сумской области
- Туман в голове: Россиян предупредили об апрельском пике нового штамма COVID-19
- В Кремле призвали думать о Max, а не о Telegram