Работодателю сложно найти сотрудников на лето, но в этом ему помогут технологии, молодежь и пожилые граждане, рассказал эксперт по найму персонала и директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов в разговоре с НСН.

Инновационные сервисы «Старт в карьеру» для поиска практики, стажировки или работы на лето планируют создать в России. Об этом сообщил директор департамента информационных технологий Минтруда России Вячеслав Макухин на заседании экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике, посвященном актуальной теме «Цифровой профиль молодого человека». Эксперт отметил, что компании особенно остро ищут сотрудников летом.