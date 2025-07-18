Кадровики раскрыли, как пенсионеры и студенты помогут работодателям летом
Летом тяжело найти новый персонал, но студенты и пенсионеры готовы выходить на работу, заявил НСН Андрей Кладов.
Работодателю сложно найти сотрудников на лето, но в этом ему помогут технологии, молодежь и пожилые граждане, рассказал эксперт по найму персонала и директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов в разговоре с НСН.
Инновационные сервисы «Старт в карьеру» для поиска практики, стажировки или работы на лето планируют создать в России. Об этом сообщил директор департамента информационных технологий Минтруда России Вячеслав Макухин на заседании экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике, посвященном актуальной теме «Цифровой профиль молодого человека». Эксперт отметил, что компании особенно остро ищут сотрудников летом.
«Рекомендую не только нанимать новых сотрудников, но и активно вкладывать в обучение и развитие уже имеющегося персонала. Компании должны работать над улучшением своей репутации и узнаваемостью бренда. Это включает в себя активное участие в профессиональных сообществах, создание привлекательного корпоративного сайта и страниц в социальных сетях, а также участие в социальных инициативах, которые демонстрируют ценности компании. Такие меры помогут привлечь таланты на рынке труда. Предложение гибкого графика и вариантов удаленной работы может значительно повысить привлекательность компании для потенциальных сотрудников. Кроме того, компании могут рассматривать найм студентов, стажеров и пенсионеров. Молодые специалисты часто приносят свежие идеи и инновационный подход, в то время как пенсионеры обладают богатым опытом и знаниями», — подчеркнул он.
Кладов добавил, что сам процесс поиска кадров стал куда сложнее, и он проводится с использованием ряда современных технологий.
«Сегодняшний рынок труда требует использования современных технологий для отбора кандидатов. Программное обеспечение для управления талантами и инструменты на основе искусственного интеллекта могут значительно сократить время поиска подходящих кандидатов и снизить затраты на рекрутинг. Примеры таких технологий включают платформы, которые автоматически анализируют резюме и сопоставляют их с требованиями вакансий, или чат-боты, которые проводят первичное интервью с кандидатами. Также видеовизитка — новый тренд в рекрутинге. Она обрела статус нового фильтра в процессе отбора кандидатов.Теперь HR-процессы стартуют не столько с академического фона, сколько с личной харизматичности», — заключил он.
Ранее директор департамента трудового права сервиса Superjob Александр Южалин заявил НСН, как работодатели в России изменят критерии выплаты премий.
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