Крупнейший российский изготовитель сельхозтехники сообщил о массовых увольнениях

Крупнейший отечественный изготовитель сельскохозяйственной техники, предприятие «Ростсельмаш», сократил 2000 работников с осени 2024 года. Об этом заявил совладелец компании и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин в интервью изданию «Коммерсантъ».

Он отметил, что на такой шаг пришлось пойти вследствие падения рынка. Аграрии перестали приобретать сельхозтехнику из-за высокой стоимости заемных средств и из-за судественного сокращения доходов. Из-за этого осенью прошлого года рабочие завода перешли на трехдневную рабочую неделю.