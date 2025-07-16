В среднем за полугодие зарплаты представителей креативных индустрий выросли на 20%, сообщает «Коммерсант». Динамичнее всего прибавили у режиссеров и артистов, при этом у продюсеров доходы увеличились всего на 1%, а у гейм-дизайнеров показали падение на 2% год к году. Увеличение оплаты труда в отдельных сферах эксперты связывают с потребностью работодателей в профессиональных кадрах и спросом на креативные услуги в условиях цифровизации. Наумов с позитивом отреагировал на эту информацию.

«Я являюсь одним из соавторов этого закона, и мне приятно, что у принятой Госдумой инициативы такие финансовые последствия. Будем на эти показатели ориентироваться при доработке законопроекта о платформенной экономке. По факту, гонорары гениев выходят из тени, и это хорошо. В каждом субъекте РФ должна быть своя триада приоритетов. Из трёх один должен задавать специализацию и лидерство. В Москве это — кинематограф, в Петербурге это — музеи. На Урале - обработка драгоценных камней или экологический туризм. Логично готовить кадры в каждой из обозначенных сфер, а для этого есть инструмент целевых договоров. Бизнес и муниципалитеты могут сформировать заказы для колледжей. Уверен, что учебные заведения смогут выпускать качественных специалистов. Тут важно не тянуть это на бюджет, а идти от спроса рынка», — заключил он.

Ранее Наумов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что концепцию креативных индустрий нельзя превращать в «зарубежный показ мод».

