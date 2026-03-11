Сафонова и Захаряна включили в расширенный состав сборной РФ на матчи марта
Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» россиянин Матвей Сафонов и российский полузащитник испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошли в расширенный состав сборной РФ на предстоящие товарищеские матчи. Об этом рассказали в пресс-службе Российского футбольного союза.
Всего в состав национальной команды включили 40 игроков. В их числе голкиперы Денис Адамов и Станислав Агкацев, защитники Илья Вахания, Валентин Пальцев и Игорь Дивеев, хавбеки Матвей Кисляк, Алексей Миранчук, Александр Головин. Также в расширенный состав вошли нападающие Константин Тюкавин, Иван Сергеев, Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко, Георгий Мелкадзе.
Сборная России проведет ближайший товарищеский матч с командой Никарагуа, игра состоится 27 марта в Краснодаре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Затем футболисты из РФ встретятся со сборной Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.
