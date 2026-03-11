COVID-19 постоянно мутирует и заражает россиян каждые полгода, поэтому необходимо создать универсальную вакцину, устойчивую ко всем возможным новым штаммам, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН.

Сразу в нескольких регионах России был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю марта в Новгородской области число заболевших выросло на 27,5%, в Республике Марий Эл — на 11,1%, а в Самарской области — на 8,75%. Большинство заражений приходится на новый штамм XFG, известный как «Стратус». Об этом стало известно из статистики Роспотребнадзора. Болибок призвал разработать новую вакцину, чтобы остановить рост заболевших.