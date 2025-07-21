ЦБ РФ: Россиян ждут массовые сокращения
В России 11,5% работодателей намерены оптимизировать штат, сообщает «360» со ссылкой на доклад Банка РФ.
Кроме того, упала доля предприятий, планирующих повышать зарплаты сотрудникам. Это будет способствовать снижению инфляции. Что касается работников, то они столкнутся с усилением конкуренции за рабочие места и увеличением производительности труда.
Эксперты регулятора опросили 11,6 тысячи российских предприятий, которые объясняют планы по сокращениям тем, что снизился спрос на продукцию компаний, увеличились издержки, и замедлилась деловая активность.
Прежде всего к сокращениям готовятся в таких сферах, как машиностроение, фармацевтика и добыча полезных ископаемых. Некоторые компании уже сокращают персонал, предоставляют внеплановые отпуска или вводят режим неполной занятости.
Ранее крупнейший российский изготовитель сельхозтехники сообщил о массовых увольнениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru