ЦБ РФ: Россиян ждут массовые сокращения

Кроме того, упала доля предприятий, планирующих повышать зарплаты сотрудникам. Это будет способствовать снижению инфляции. Что касается работников, то они столкнутся с усилением конкуренции за рабочие места и увеличением производительности труда.

Эксперты регулятора опросили 11,6 тысячи российских предприятий, которые объясняют планы по сокращениям тем, что снизился спрос на продукцию компаний, увеличились издержки, и замедлилась деловая активность.

Прежде всего к сокращениям готовятся в таких сферах, как машиностроение, фармацевтика и добыча полезных ископаемых. Некоторые компании уже сокращают персонал, предоставляют внеплановые отпуска или вводят режим неполной занятости.

Ранее крупнейший российский изготовитель сельхозтехники сообщил о массовых увольнениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

