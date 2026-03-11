В Кремле призвали думать о Max, а не о Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал думать о национальном мессенджере Max. Об этом он заявил на Всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры», передает РИА Новости.

Песков ответил выступившему на мероприятии директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Медиаменеджер рассказал, что на канале СМИ в Max уже 542 тысячи подписчиков, при этом в мессенджере Telegram - свыше 3 млн.

«Хватит думать о Telegram, думайте о Max», - призвал Песков.

Ранее пресс-секретарь заявлял, что Telegram допускает большое количество нарушений, а администрация мессенджера не желает сотрудничать с российскими властями.

