Иран выдвинул три условия для начала переговоров с США, сообщил журналист ливанского телеканала Al-Mayadeen. По его информации Иран требует от Вашингтона гарантии ненападения в будущем, компенсацию, а также согласия с тем, что республика будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики. При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью PBS News отверг возможность переговоров его страны с США. Останин-Головня допустил, что любые разговоры о переговорах сегодня – скорее следование правилам хорошего тона в дипломатии.

«Медийное поле Ливана, несмотря на небольшие размеры страны и малую численность населения, влиятельно в арабском мире. Но медиаресурсы там поделены между разными политическими игроками. Al-Mayadeen – во многом проиранское СМИ. Ни одной стороне сейчас не выгодны переговоры. Делать заявление о переговорах - правило хорошего тона. Обе стороны приглашают к переговорам. Кто первый согласится, тот покажет слабину. Важно пригласить к переговорам, но еще важнее первым в них не вступать. Если другая сторона согласится – прекрасно. Иран после ликвидации первых лиц продолжает эффективно действовать как на дипломатическом треке, так и военными методами. Там сложная система децентрализованного командования на местах. Даже если весь генштаб будет ликвидирован, командиры на местах могут продолжать [воевать] в автономном режиме, пока им поставляют вооружение. Иран, судя по всему, сделал большие запасы вооружения. Научили годы санкционного давления и 12-дневная война», - объяснил он.



При этом собеседник НСН уточнил, что стороны конфликта сегодня едва ли заинтересованы в переговорах.

«США, чтобы вступить в переговоры, надо сформулировать цели и задачи. Понятна позиция Израиля. Минимальные требования, озвученные в период 12-дневной войны, сводились к отказу Ирана от ядерных технологий. Программа максимум – полная ликвидация режима Исламской республики, чтобы в регионе перестал существовать последний экзистенциальный враг еврейского государства, в котором Израиль видит постоянную угрозу. США подобного не озвучивали. Поскольку они действуют с Израилем, можно предполагать, что администрации Трампа надо найти что-то между двумя радикальными вариантами Израиля. Например, сказать, что была задача только по демилитаризации, значительному сокращению военного потенциала в Исламской республике. Но реальных подвижек или предпосылок для того, чтобы стороны взяли и сегодня-завтра сели за стол переговоров, нет. Разве только в рамках затягивания времени». – сказал Останин-Головня.