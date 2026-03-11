«Кто даст слабину?»: Переговоры оказались невыгодны ни США, ни Ирану
Предложение переговоров при любом военном конфликте - скорее правило хорошего тона в дипломатии, сказал НСН Василий Останин-Головня.
Иран обладает достаточным запасом вооружения, а в США не определились с четкими целями и задачами военного конфликта, поэтому ни одна из сторон пока не заинтересована в переговорах, заявил в беседе с НСН кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Иран выдвинул три условия для начала переговоров с США, сообщил журналист ливанского телеканала Al-Mayadeen. По его информации Иран требует от Вашингтона гарантии ненападения в будущем, компенсацию, а также согласия с тем, что республика будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики. При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью PBS News отверг возможность переговоров его страны с США. Останин-Головня допустил, что любые разговоры о переговорах сегодня – скорее следование правилам хорошего тона в дипломатии.
«Медийное поле Ливана, несмотря на небольшие размеры страны и малую численность населения, влиятельно в арабском мире. Но медиаресурсы там поделены между разными политическими игроками. Al-Mayadeen – во многом проиранское СМИ. Ни одной стороне сейчас не выгодны переговоры. Делать заявление о переговорах - правило хорошего тона. Обе стороны приглашают к переговорам. Кто первый согласится, тот покажет слабину. Важно пригласить к переговорам, но еще важнее первым в них не вступать. Если другая сторона согласится – прекрасно. Иран после ликвидации первых лиц продолжает эффективно действовать как на дипломатическом треке, так и военными методами. Там сложная система децентрализованного командования на местах. Даже если весь генштаб будет ликвидирован, командиры на местах могут продолжать [воевать] в автономном режиме, пока им поставляют вооружение. Иран, судя по всему, сделал большие запасы вооружения. Научили годы санкционного давления и 12-дневная война», - объяснил он.
При этом собеседник НСН уточнил, что стороны конфликта сегодня едва ли заинтересованы в переговорах.
«США, чтобы вступить в переговоры, надо сформулировать цели и задачи. Понятна позиция Израиля. Минимальные требования, озвученные в период 12-дневной войны, сводились к отказу Ирана от ядерных технологий. Программа максимум – полная ликвидация режима Исламской республики, чтобы в регионе перестал существовать последний экзистенциальный враг еврейского государства, в котором Израиль видит постоянную угрозу. США подобного не озвучивали. Поскольку они действуют с Израилем, можно предполагать, что администрации Трампа надо найти что-то между двумя радикальными вариантами Израиля. Например, сказать, что была задача только по демилитаризации, значительному сокращению военного потенциала в Исламской республике. Но реальных подвижек или предпосылок для того, чтобы стороны взяли и сегодня-завтра сели за стол переговоров, нет. Разве только в рамках затягивания времени». – сказал Останин-Головня.
По его словам, если переговоры все же состоятся, представлять интересы Ирана в них скорее будет главы МИД Аббаса Аракчи.
«Новый верховный лидер Сейед Моджтаба Хаменеи, вероятнее всего, был ранен, поэтому его не показывают на публике. Придумали хорошую отговорку, что он до сих пор не выступил с заявлением, потому что мало времени находится в должности верховного лидера Ирана. Однако верховный лидер и высший совет в принципе не ведут переговоры в формате публичной дипломатии. Для этого в Иране существует Министерство иностранных, которое сегодня возглавляет Аббас Аракчи. Это достаточно сильный по ближневосточным меркам политик и дипломат. Он напрямую связывается с американскими журналистами, в основном с либеральными СМИ, которые связаны с демократической партией США», - заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Иран немедленно убрать мины из Ормузского пролива. По его словам, американские власти не обладают информацией о минах, но если они все же находятся там, военные последствия для Тегерана «будут на уровне, которого никогда прежде не было», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Депутат Свинцов назвал срок, когда окупится мессенджер MAX
- Нилов: Проект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме
- Нет аналогов: Без Telegram рынок рекламы в России сократится в три раза
- Армия России освободила Червоную Зарю в Сумской области
- Туман в голове: Россиян предупредили об апрельском пике нового штамма COVID-19
- В Кремле призвали думать о Max, а не о Telegram
- «Кто даст слабину?»: Переговоры оказались невыгодны ни США, ни Ирану
- Сафонова и Захаряна включили в расширенный состав сборной РФ на матчи марта
- Песков: В ближайшее время вряд ли возможна встреча Путина и Пезешкиана
- Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Валерий Бочкин