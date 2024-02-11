За идею: Для организации DDoS-атак используют политически заинтересованных хакеров
Удешевить организацию DDoS-атак можно благодаря работе с политически мотивированными хакерами. Пока сайт российских госорганов остаются хорошо защищенными.
В прошлом году киберпреступники совершили свыше 600 миллионов DDoS-атак на портал «Госуслуги», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на вице-президента «Ростелекома» Игоря Ляпунова.
Пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Александра Суворова заявила, что на сайт кандидата были совершены многочисленные DDoS-атаки, сообщает РИА Новости.
По её словам, кибератаки на ресурс осуществлялись из-за рубежа.
«Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме», - заключила Суворова.
Ранее в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» заявили о массированной хакерской атаке на сайты Международной выставки-форума «Россия», которая была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Организация крупной DDoS-атаки не требует гигантских финансовых вливаний, рассказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.
«Это не требует каких-то гигантских финансовых вливаний и, более того, если люди участвующие в этом, как-то политически мотивированы, то это может быть и сильно дешевле. Буквально какие-то тысячи долларов... Над такими вещами работают заранее и распознать подобные атаки заранее невозможно. Если сама архитектура безопасности продумана и стабильна, то и проблем подобных быть не может. Я могу говорить только о тех ресурсах, которые я знаю. Это «Госуслуги», сайты президента, правительства… Там всё защищено на очень высоком уровне, и мы стали этому свидетелями – в том смысле, что с ними ничего не произошло за всё это время. Были DDoS-атаки, но это такое зло, от которого невозможно по-настоящему защититься. Всё зависит от величины DDoS-атаки. Но она не так страшна, потому, что просто на короткое время выводит работу из строя. И в целом я оцениваю (защищённость) хорошо», - заявил Геллер.
IT-системы российских объектов критической и социальной инфраструктуры хорошо защищены, и нет причин считать, что зарубежные IT-системы компаний защищены лучше отечественных, рассказал замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН.
«Абсолютной защиты не бывает, любая система уязвима. Сказать, что IT-системы отечественных компаний уязвимы больше, чем иностранные, нельзя. Например, защита объектов критической и социальной инфраструктуры крайне регламентирована государством. Если погасить электростанцию, то эффект будет не столько технический, сколько социальный. Кто-то хочет вымогать деньги, а кто-то хочет социального взрыва... Сколько уже идет спецоперация на Украине. Да, есть атаки, но все работает: вы платите за квартиру, пользуетесь госуслугами. Разве это не показатель, что все неплохо защищено?», - сказал Кравчук.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в рамках форума издания CNews заявил, что ведомство поддерживает идею по созданию в России кибервойск при условии сохранения отсрочек от армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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