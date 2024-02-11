За идею: Для организации DDoS-атак используют политически заинтересованных хакеров

IT-системы российских объектов критической и социальной инфраструктуры хорошо защищены, и нет причин считать, что зарубежные IT-системы компаний защищены лучше отечественных, рассказал замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН.

«Абсолютной защиты не бывает, любая система уязвима. Сказать, что IT-системы отечественных компаний уязвимы больше, чем иностранные, нельзя. Например, защита объектов критической и социальной инфраструктуры крайне регламентирована государством. Если погасить электростанцию, то эффект будет не столько технический, сколько социальный. Кто-то хочет вымогать деньги, а кто-то хочет социального взрыва... Сколько уже идет спецоперация на Украине. Да, есть атаки, но все работает: вы платите за квартиру, пользуетесь госуслугами. Разве это не показатель, что все неплохо защищено?», - сказал Кравчук.



Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в рамках форума издания CNews заявил, что ведомство поддерживает идею по созданию в России кибервойск при условии сохранения отсрочек от армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







