Специалисты Роскомнадзора отразили 185 DDoS-атак в 2023 году

Отмечается, что были отражены атаки в отношении систем защищаемых субъектов. Кроме того, согласно данным, было выявлено и устранено 9 598 нарушений маршрутизации трафика.

Ранее, 19 января, сообщалось, что Сбербанк отразил более 600 кибератак с начала спецоперации на Украине. В 2023 году банк успешно отразил 124 DDoS-атаки, передает «Радиоточка НСН».

