Хакера Rockstar Games приговорили к бессрочному содержанию в больнице
Лондонский суд приговорил 18-летнего хакера Ариона Куртаджа к бессрочному содержанию в больнице за шантаж американского разработчика видеоигр Rockstar Games, сообщает Reuters.
Осужденный состоит в хакерской группировке Lapsus$. Суд указал, что молодой человек начал совершать киберпреступления осенью 2022 года и шантажировал Rockstar Games — разработчика серии игр Grand Theft Auto (GTA).
В сентябре 2023 года в Сети появились кадры ранней версии новой части Grand Theft Auto. Утечка стала крупнейшей в истории игровой индустрии.
Rockstar Games 4 декабря представила первый трейлер GTA 6. Игра выйдет в 2025 году на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, напоминает «Радиоточка НСН».
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