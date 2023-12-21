Хакера Rockstar Games приговорили к бессрочному содержанию в больнице

Осужденный состоит в хакерской группировке Lapsus$. Суд указал, что молодой человек начал совершать киберпреступления осенью 2022 года и шантажировал Rockstar Games — разработчика серии игр Grand Theft Auto (GTA).

В сентябре 2023 года в Сети появились кадры ранней версии новой части Grand Theft Auto. Утечка стала крупнейшей в истории игровой индустрии.

Rockstar Games 4 декабря представила первый трейлер GTA 6. Игра выйдет в 2025 году на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, напоминает «Радиоточка НСН».

