ФСБ задержала хакера за атаки на объекты информационной инфраструктуры РФ
Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве математика Артёма Хорошилова, которому было предъявлено обвинение в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру страны, сообщает ТАСС.
Уточняется, что мужчина был задержан в рамках расследования уголовного дела о хакерских атаках на объекты критической информационной инфраструктуры РФ.
«По решению Лефортовского суда Москвы Хорошилов содержится под стражей в СИЗО «Лефортово», - говорится в сообщении.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в 2023 году отразил 185 массированных DDoS-атак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru