Хакеры совершили 600 миллионов атак на «Госуслуги» в 2023 году

«Это более 600 млн массовых DDoS-атак емкостью более 1 Тбит/сек», - уточнил представитель компании.

По словам Ляпунова, ежемесячно специалисты выявляют и блокируют около 70 подделок на «Госуслуги». Пресечено более 1200 попыток оказать нелегальные услуги.

Вице-президент «Ростелекома» также заявил о выявлении более 400 объявлений о продаже якобы выгруженных с портала баз данных. Заблокировано две тысячи украденных записей на портале.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее сообщил о проработке вопроса об освобождении от ответственности хакеров, действующих в интересах России, передает «Радиоточка НСН».

