Хакеры совершили 600 миллионов атак на «Госуслуги» в 2023 году
В прошлом году киберпреступники совершили свыше 600 миллионов DDoS-атак на портал «Госуслуги», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на вице-президента «Ростелекома» Игоря Ляпунова.
«Это более 600 млн массовых DDoS-атак емкостью более 1 Тбит/сек», - уточнил представитель компании.
По словам Ляпунова, ежемесячно специалисты выявляют и блокируют около 70 подделок на «Госуслуги». Пресечено более 1200 попыток оказать нелегальные услуги.
Вице-президент «Ростелекома» также заявил о выявлении более 400 объявлений о продаже якобы выгруженных с портала баз данных. Заблокировано две тысячи украденных записей на портале.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее сообщил о проработке вопроса об освобождении от ответственности хакеров, действующих в интересах России, передает «Радиоточка НСН».
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