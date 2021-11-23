Наказать за юродство: Лоза продолжит судиться с «Первым каналом»

По словам музыканта, деньги ему не важны – он лишь хочет наказать организаторов шоу за проявленное неуважение.

«Я лишь хочу, чтобы передо мной извинились. Я не ставил никаких имущественных претензий. Просто не могу оставить без должного внимания то, что так по-хамски со мной обошлись. Когда я увидел эту передачу, у меня первая мысль была, что это хамство должно быть наказано. В этом эфире не обсуждалась певица, которая пришла на прослушивание, и не обсуждалась сама песня. Первый раз за всё время существования программы ни слова не сказали ни о ней, ни о ее пении. Весь этот эпизод обсуждали Лозу, мол, мы знаем, что эту песню петь нельзя, но всё равно поем, чтобы он свое место понял! Я сообщил ей [участнице проекта], что я никому не даю петь эту песню, тем более в таком кассовом проекте. Они всё прекрасно знали, и по этому поводу злобствовали и юродствовали! Я им хочу доказать, что так делать нельзя! А уж мои адвокаты занимаются этим с юридической точки зрения, это их дело», - заключил музыкант.

В середине мая 2021 года музыкант и автор песен Юрий Лоза подал в суд на «Первый канал» и на шоу «Голос» за использование его песни «Плот» без авторского разрешения. Участница шоу Алина Виардо в одном из выпусков исполнила кавер на его хит «Плот». По мнению Лозы, «Первый канал» не планировал запрашивать разрешение на переработку и исполнение его произведения, так как знал, что он будет против этих действий.

