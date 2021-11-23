Наказать за юродство: Лоза продолжит судиться с «Первым каналом»
Юрий Лоза опроверг информацию о выигранном суде с «Первым каналом» за авторские права на песню «Плот», и выразил готовность добиться справедливости.
Суд с «Первым каналом» далек от завершения, заявил певец и композитор Юрий Лоза в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее в Мосгорсуде передали, что «Первый канал» обязали выплатить Лозе компенсацию в размере 1 млн рублей за нарушение авторских прав из-за использования кавера на его песню «Плот» в шоу «Голос». При этом потерпевшая сторона требовала 5 млн рублей.
«Это решение ни о чем не говорит. У меня есть адвокаты, они мне ничего не сообщали. Дело сейчас в процессе. Я перезвонил своим юристам после всех звонков журналистов, спросил, почему мне не сообщили. Они сказали, что сейчас рано об этом говорить. Идут какие-то суды, предварительные решения. Их обязали, у них 30 дней, чтобы опротестовать или подготовить встречный иск. Любое решение может быть принято судом, но оно может быть обжаловано. Идут месяцы на вынесение новых сроков слушания, и еще непонятно, чем слушания закончатся. Адвокат мне говорит: "Если наш иск устоит, то всё это может закончиться в середине следующего года". Есть такой термин – устоять. А иск может не устоять. Адвокаты этим занимаются. Сейчас кто-то выдает желаемое за действительное», - пояснил автор песни.
По словам музыканта, деньги ему не важны – он лишь хочет наказать организаторов шоу за проявленное неуважение.
«Я лишь хочу, чтобы передо мной извинились. Я не ставил никаких имущественных претензий. Просто не могу оставить без должного внимания то, что так по-хамски со мной обошлись. Когда я увидел эту передачу, у меня первая мысль была, что это хамство должно быть наказано. В этом эфире не обсуждалась певица, которая пришла на прослушивание, и не обсуждалась сама песня. Первый раз за всё время существования программы ни слова не сказали ни о ней, ни о ее пении. Весь этот эпизод обсуждали Лозу, мол, мы знаем, что эту песню петь нельзя, но всё равно поем, чтобы он свое место понял! Я сообщил ей [участнице проекта], что я никому не даю петь эту песню, тем более в таком кассовом проекте. Они всё прекрасно знали, и по этому поводу злобствовали и юродствовали! Я им хочу доказать, что так делать нельзя! А уж мои адвокаты занимаются этим с юридической точки зрения, это их дело», - заключил музыкант.
В середине мая 2021 года музыкант и автор песен Юрий Лоза подал в суд на «Первый канал» и на шоу «Голос» за использование его песни «Плот» без авторского разрешения. Участница шоу Алина Виардо в одном из выпусков исполнила кавер на его хит «Плот». По мнению Лозы, «Первый канал» не планировал запрашивать разрешение на переработку и исполнение его произведения, так как знал, что он будет против этих действий.
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