Суд взыскал с «Первого канала» миллион рублей в пользу Юрия Лозы

«Первый канал» обязали выплатит певцу Юрию Лозе компенсацию в размере 1 млн рублей. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение приняли в Мосгорсуде.

«Поют одних, а выбирают других». Лоза поспорил с ВЦИОМ о лучшем барде

В суде напомнили, что причиной разбирательства стало шоу «Голос», в котором исполняли одну из песен музыканта. Требования истца удовлетворили частично, кроме компенсации «Первого канала» должен будет оплатить судебные расходы.

Ранее Лоза подал судебный иск, обвинив «Первый канал» нарушении авторских прав из-за использования кавера его песни «Плот» в шоу «Голос» и потребовал заблокировать доступ к этому выпуску, а также компенсацию в размере 5 млн рублей: 4 млн за нарушение авторских прав и 1 млн за причиненный моральный вред, сообщает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.peoples.ru
ТЕГИ:СудТелевидениеПервый КаналАвторские ПраваЮрий Лоза
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры