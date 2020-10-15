Лоза заявил о намерении судиться с шоу «Голос»

Музыкант и автор песен Юрий Лоза заявил о своем решении подать в суд на Первый канал и на шоу "Голос" за использование его песни "Плот" без авторского разрешения. Об этом сообщает РИА Новости.

Участница шоу Алина Виардо в одном из выпусков исполнила кавер на его хит "Плот". По мнению Лозы, Первый канал не планировал запрашивать разрешение на переработку и исполнение его произведения, так как знал, что он будет против этих действий.

Музыкант напомнил, что является единственным правообладателем этой песни. Он также добавил, что заручился поддержкой адвокатов, которые уже готовят иск в суд. Сумму, на которую он претендует, Лоза не назвал.

По мнению автора, на использовании "Плота" настаивали сами члены жюри и редакторы шоу. Лоза негативно оценил тот факт, что "впервые за девять сезонов" после выступления артистки жюри оценивало не столько вокальное мастерство, сколько самого автора той песни, которую она исполняла.

Комментариями Первого канала РИА Новости пока не располагает.