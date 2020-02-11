За демографический взрыв. В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Эксперты НСН оценили финансовые затраты государства на реализацию проекта, отметив при этом его крайнюю необходимость.
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправку о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года и ежегодной индексации таких выплат. Предложенная поправка распространит действие программы маткапитала на семьи, в которых появляется первый ребёнок – им будут выплачивать по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей предусмотрены выплаты по 616 617 рублей.
Напомним, 15 января Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил увеличить размер материнского капитала, а также продлить его программу до конца 2026 года.
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева сообщила НСН, что законопроект о маткапитале за первого ребенка может быть принят уже в весеннюю сессию.
«Средства в бюджете на материнский капитал предусмотрены. Понятно, что будет увеличение. Но, тем не менее, сегодня в бюджете годовые суммы все предусмотрены. Мы можем говорить о тех суммах, которые называет правительство РФ. Они говорят о 400 млрд на реализацию. Но сколько надо будет дополнительно, как раз сейчас и производятся расчеты», - рассказала она.
А вот лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе с НСН заявила, что программа поддержки семей с детьми и хороша, но если и будет демографический взрыв, то, он будет однократным, ненадолго.
«Хорошо бы, чтобы такие выплаты были и на последующих детей, потому что маткапитал платится всего один раз и за одного ребенка. Но самое главное и самое важное – это не только маткапитал. Это и возможность социальной инфраструктуры для того, чтобы мама могла ребенка отдавать не только в детский сад, но и в ясли, когда ему еще не исполнилось трех лет для того, чтобы работать, продолжить строить свою карьеру или учиться. Мне кажется, что единственным этим шагом можно увеличить рождаемость на какое-то незначительный период времени и в небольшом количестве. Потому что все сейчас умеют хорошо считать, думать и планировать свое будущее», - заключила она.
Население России на 1 января 2020 года составляет 146 млн 745,1 тыс. человек. По данным Росстата, большую часть населения в стране составляют городские жители – более 109,5 млн человек. На селе проживают порядка 37 млн.
Государственная программа маткапитала действует в России с 2007 года. Выплаты индексировались на уровень инфляции до 2016 года, затем эта практика была приостановлена до 2020 года.
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