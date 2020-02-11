За демографический взрыв. В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправку о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года и ежегодной индексации таких выплат. Предложенная поправка распространит действие программы маткапитала на семьи, в которых появляется первый ребёнок – им будут выплачивать по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей предусмотрены выплаты по 616 617 рублей.

Напомним, 15 января Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил увеличить размер материнского капитала, а также продлить его программу до конца 2026 года.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева сообщила НСН, что законопроект о маткапитале за первого ребенка может быть принят уже в весеннюю сессию.

«Средства в бюджете на материнский капитал предусмотрены. Понятно, что будет увеличение. Но, тем не менее, сегодня в бюджете годовые суммы все предусмотрены. Мы можем говорить о тех суммах, которые называет правительство РФ. Они говорят о 400 млрд на реализацию. Но сколько надо будет дополнительно, как раз сейчас и производятся расчеты», - рассказала она.