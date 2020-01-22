Голикова оценила новые затраты на маткапитал

Напомним, 15 января Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил увеличить размер материнского капитала, а также продлить его программу до конца 2026 года. Кроме того, президент России предложил выдавать маткапитал уже при рождении первенца, при этом увеличив сумму выплаты до 466 тысяч рублей. За рождение второго ребёнка россияне будут получать чуть более 616 тысяч, отмечает АГН Москва.

Послание президента Федеральному Собранию – ежегодное выступление главы государства, в котором президент обозначает основные направления развития страны, а также ставит соответствующие задачи перед правительством и парламентом.

