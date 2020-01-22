Голикова оценила новые затраты на маткапитал
Расходы бюджета России по материнскому капиталу к 2022—2023 годам стабилизируются на уровне 250—290 миллиардов рублей в год. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что, по предварительным оценкам, в текущем году они составят около 100 миллиардов.
Напомним, 15 января Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил увеличить размер материнского капитала, а также продлить его программу до конца 2026 года. Кроме того, президент России предложил выдавать маткапитал уже при рождении первенца, при этом увеличив сумму выплаты до 466 тысяч рублей. За рождение второго ребёнка россияне будут получать чуть более 616 тысяч, отмечает АГН Москва.
Послание президента Федеральному Собранию – ежегодное выступление главы государства, в котором президент обозначает основные направления развития страны, а также ставит соответствующие задачи перед правительством и парламентом.
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