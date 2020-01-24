Россиян становится меньше второй год подряд

Население России на 1 января 2020 года составляет 146 млн 745,1 тыс. человек. Об этом сообщил Росстат. На 1 января 2019 года численность населения в стране равнялась 146 млн 780,7 тыс. человек, на 1 января 2018 года - 146 млн 880,4 тыс. человек, на 1 января 2017 года - 146 млн 804,4 тыс. человек.

Эти данные статистического ведомства показывают, что за прошлый год россиян стало на 35,6 тыс. человек меньше, а годом ранее – на 99,7 тыс. При этом в 2017 году граждан России стало больше на 76 тыс. человек.

Согласно подсчетам Росстата, большую часть населения в стране составляют городские жители – более 109,5 млн человек. На селе проживают порядка 37 млн.