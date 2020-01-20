В Госдуме назвали сроки принятия законопроекта о маткапитале за первенца

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в беседе с НСН рассказала о том, на какой стадии находится подготовка соответствующего законопроекта.

«Осталось только прислать закон из правительства, который мы должны принять. И все, мы примем его сразу. Каждый комитет уже подготовил вопросы, по которым он будет работать. Мы же не можем сами придумать закон! Это будет делать правительство. Никаких поправок мы не планируем. Наш комитет очень загружен будет, потому что половина выступления Владимира Владимировича было посвящено семье и детям», - сообщила она.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева сообщила НСН, что законопроект о маткапитале за первого ребенка действительно может быть принят уже в весеннюю сессию.

«Я думаю, что законопроекты будут приняты в весеннюю сессию, потому что необходимо внесение изменений в законодательство. Как только будут законопроекты в Государственной Думе, если над ними будет работать наш комитет, будем делать это в максимально короткие сроки и в рабочем порядке. Мы с профильным министерством обсуждаем эти вопросы. Конкретные даты назвать сложно, поскольку нет еще внесения законопроекта в Государственную Думу. Средства в бюджете на материнский капитал предусмотрены. Понятно, что будет увеличение. Но, тем не менее, сегодня в бюджете годовые суммы все предусмотрены. Мы можем говорить о тех суммах, которые называет правительство РФ. Они говорят о 400 млрд на реализацию. Но сколько надо будет дополнительно, как раз сейчас и производятся расчеты», - рассказала она.

Окунева также напомнила о важности не только принять сам закон, но и сделать систему получения помощи удобной для россиян.

«Важно не только принять сам закон, но и подготовить подзаконные акты. Очень важно будет своевременно проинформировать все семьи и о документах, и куда обращаться. На это в своем послании обращал внимание Владимир Владимирович с тем, чтобы при получении выплат, пособий не было излишней бюрократии и излишних документов, а были созданы удобства для всех семей», - пояснила собеседница НСН.

Ранее лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе с НСН заявила, что продление программы маткапитала и включение в него семей с первенцами поспособствует всплеску демографии ненадолго.

