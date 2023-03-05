YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса

«Пятого марта наш YouTube-канал "Шоу ВиЛ" был удален. Также с платформы был удален канал наших друзей - Телега ONLINE», – рассказали пранкеры.

Причиной удаления якобы стали серьезные нарушения правил сообщества по итогам проведенной проверки. Об этом свидетельствуют опубликованные скриншоты.

Авторы канала назвали решение YouTube-палтформы политическим шагом.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) провели беседу с бывшим главой МИД Британии Уильямом Хейгом. Видео с записью разговора опубликовано на канале пранкеров на Rutube. Кузнецов и Столяров общались с Хейгом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. В ходе беседы британский политик заявил, что киевский режим нуждается в новом вооружении и наступательных силах. Британец выступил за предоставление Киеву ракет большей дальности.







