Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Меркель

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) провели беседу с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Видео с записью разговора опубликовано на канале пранкеров на видеохостинге Rutube.

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Кузнецов и Столяров пообщались с бывшей главой немецкого правительства от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. В ходе беседы Меркель попросила, чтобы переговоры остались в тайне и были «личным разговором».

По словам Меркель, страны Запада объединились против России: так, Франция и Германия «активно общаются с США», Польша «очень активна», и в целом европейские государства демонстрируют единую позицию.

Кроме того, экс-канцлер вновь отметила, что Минские соглашения подписали, «чтобы не допустить еще худших вещей». При этом договоренности были необходимы, чтобы предоставить Украине время для подготовки к конфликту.

Пранкеры предлагали Меркель перейти на русский язык в ходе беседы, однако экс-канцлер отказалась, пояснив, что ее русский «стал еще хуже, чем в 2014 году».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПранкерыАнгела Меркель
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