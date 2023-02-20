Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Меркель

Кузнецов и Столяров пообщались с бывшей главой немецкого правительства от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. В ходе беседы Меркель попросила, чтобы переговоры остались в тайне и были «личным разговором».

По словам Меркель, страны Запада объединились против России: так, Франция и Германия «активно общаются с США», Польша «очень активна», и в целом европейские государства демонстрируют единую позицию.

Кроме того, экс-канцлер вновь отметила, что Минские соглашения подписали, «чтобы не допустить еще худших вещей». При этом договоренности были необходимы, чтобы предоставить Украине время для подготовки к конфликту.

Пранкеры предлагали Меркель перейти на русский язык в ходе беседы, однако экс-канцлер отказалась, пояснив, что ее русский «стал еще хуже, чем в 2014 году».

