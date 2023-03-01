Пранкеры Вован и Лексус выбили признание у экс-главы МИД Британии

«В прошлом в некоторых государствах США и Великобритания смогли добиться успеха и сменить власть извне, но как правило, это происходило в более слабых и меньших странах. В России это сделать невозможно», - признался британский экс-глава британского МИД в беседе с пранкерами.

Кузнецов и Столяров общались с Хейгом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. В ходе беседы британский политик заявил, что киевский режим нуждается в новом вооружении и наступательных силах. Британец выступил за предоставление Киеву ракет большей дальности.



Хейг отметил необходимость одновременного поступления ракет и немецких танков. Также политик выразил уверенность в том, что Украине нужны истребители.

Ранее пранкеры Вован и Лексус поговорили с Меркель.

