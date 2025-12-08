Непомнящий и суперкомпьютер назвали будущего чемпиона РПЛ

Главным претендентом на победу в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ) является «Краснодар», а сенсационная «Балтика» останется в ТОП-5, заявил в интервью НСН известный тренер, автор «камерунского чуда» Валерий Непомнящий.

РПЛ ушла на зимний перерыв. Суперкомпьютер статистической платформы Opta оценил вероятность чемпионства идущего на первом месте «Краснодара» в 40,4%, далее расположились «Зенит» (39%), «Локомотив» (10,8%) и ЦСКА (8,8%), а вот шансы на титул «Спартака» машина считает ничтожными (менее чем 1%). Непомнящий согласился с компьютером в отношении «Краснодара».