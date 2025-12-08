Непомнящий и суперкомпьютер назвали будущего чемпиона РПЛ
«Краснодар» закалился и научился выжимать максимум, а «Балтика» - команда без изъянов и «автобусов», заявил в эфире НСН Валерий Непомнящий.
Главным претендентом на победу в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ) является «Краснодар», а сенсационная «Балтика» останется в ТОП-5, заявил в интервью НСН известный тренер, автор «камерунского чуда» Валерий Непомнящий.
РПЛ ушла на зимний перерыв. Суперкомпьютер статистической платформы Opta оценил вероятность чемпионства идущего на первом месте «Краснодара» в 40,4%, далее расположились «Зенит» (39%), «Локомотив» (10,8%) и ЦСКА (8,8%), а вот шансы на титул «Спартака» машина считает ничтожными (менее чем 1%). Непомнящий согласился с компьютером в отношении «Краснодара».
«Я очень доволен тем, как у нас проходит чемпионат. Фавориты выявились, все идут почти вровень, разница в одно-два очка. Это дает надежду на то, что борьба сохранится до конца, но в этом сезоне как никогда силен "Краснодар", в том смысле, что не упускает своего. Это говорит о том, что они закалились, умеют выжимать максимум из того, чем владеют. Поэтому шансы «Краснодара» на чемпионство как никогда высоки. Понятно, что конкурировать с ним за первое место будут и "Зенит", и ЦСКА, и "Локомотив", и "Спартак", но шансы у "Краснодара" все-таки больше», - считает тренер.
Калининградская «Балтика» только в этом сезоне вернулась в РПЛ, однако занимает сейчас пятое место с одни-единственным поражением в 18 играх. Непомнящий отметил, что эта команда играет «с позиции силы».
«Я думаю, что они на своем месте, они не собираются опускаться. Я не вижу у них изъянов, они играют с позиции силы, не отбиваются, не выстраивают автобусы. Если этот уровень сохранится, то они будут в пятерке», - прогнозирует собеседник НСН, выразив уверенность, что в зимний перерыв игроков «Балтики» не растащат по другим командам.
В середине ноября РПЛ сотрясли две громких тренерских отставки – «Спартак» покинул серб Деян Станкович, а из «Динамо» ушел Валерий Карпин. Знаменитый динамовский болельщик, народный артист РСФСР Лев Лещенко сказал тогда Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что доволен отставкой Карпина.
