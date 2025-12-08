«Такое условие действительно существует, но, конечно, серьезное экономическое потрясение – это не наличие конфликта между Россией и Украиной. Экономическое потрясение – это нечто резкое и то, что напрямую касается стран ЕС, но от дешевого газа они отказались сами. Они себе сами устроили потрясение. У них стало невыгодно производить конкурентоспособную продукцию по той причине, что она уже перестает быть таковой. Так что юридически, конечно, это не так, но они просто сами могут сказать, что это так и все. Сейчас эти формулировки выглядят крайней анекдотично», - рассказал он.

Однако, по словам собеседника НСН, признание спецоперации на Украине «экономическим потрясением» позволит ЕС не собираться каждые полгода и держать активы замороженными, пока они сами не захотят их разблокировать.

«Сейчас они каждые полгода вынуждены собираться и обеспечивать консенсус. Но они опасаются, что со временем единогласие все-таки не будет достигнуто. А вот на случай потрясений кворум обязателен. Оспорить-то можно, просто они хотят ввести запрет на исполнение иностранных решений на территории Евросоюза, а подавать в суд мы и так не можем из-за санкций. Это именно блокировка. Другое дело, что пока они сами свое не решение отменят, это и будет заблокировано. Если продления нет, нет единогласия, то блокировка автоматически снимается. Но, если они так решат, то им не надо будет каждые полгода собираться», - подытожил он.

Ранее политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что существует очень большая вероятность того, что хранившиеся в Европе замороженные российские активы уже давно потрачены, поэтому Россия рискует не получить их обратно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

