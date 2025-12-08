«Анекдот!»: В России высмеяли «лазейку» Бельгии по изъятию активов
Евросоюз боится на очередном собрании не достигнуть консенсуса по вопросу заморозки активов России, поэтому и нашел абсурдную лазейку в документах, заявил НСН Валерий Ванин.
Военный конфликт на Украине юридически не является "экономическим потрясением" для ЕС, чтобы быть основанием для безвозвратной блокировки активов РФ. Европейцы сами создали себе это "потрясение", отказавшись от покупок дешевого российского сырья. Об этом НСН рассказал юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.
Замороженные активы РФ в Евросоюзе могут заблокировать навсегда без принципа единогласия, пишет Financial Times. Так, Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что «в условиях серьезных экономических потрясений ему разрешено принимать меры без достижения единогласия». Издание отмечает, что до сих пор любая страна единолично могла «разрушить» европейские санкции и обеспечить России доступ к ее резервам, так как рестрикции нужно было единогласно продлевать каждые полгода. Ванин высмеял план ЕС.
«Такое условие действительно существует, но, конечно, серьезное экономическое потрясение – это не наличие конфликта между Россией и Украиной. Экономическое потрясение – это нечто резкое и то, что напрямую касается стран ЕС, но от дешевого газа они отказались сами. Они себе сами устроили потрясение. У них стало невыгодно производить конкурентоспособную продукцию по той причине, что она уже перестает быть таковой. Так что юридически, конечно, это не так, но они просто сами могут сказать, что это так и все. Сейчас эти формулировки выглядят крайней анекдотично», - рассказал он.
Однако, по словам собеседника НСН, признание спецоперации на Украине «экономическим потрясением» позволит ЕС не собираться каждые полгода и держать активы замороженными, пока они сами не захотят их разблокировать.
«Сейчас они каждые полгода вынуждены собираться и обеспечивать консенсус. Но они опасаются, что со временем единогласие все-таки не будет достигнуто. А вот на случай потрясений кворум обязателен. Оспорить-то можно, просто они хотят ввести запрет на исполнение иностранных решений на территории Евросоюза, а подавать в суд мы и так не можем из-за санкций. Это именно блокировка. Другое дело, что пока они сами свое не решение отменят, это и будет заблокировано. Если продления нет, нет единогласия, то блокировка автоматически снимается. Но, если они так решат, то им не надо будет каждые полгода собираться», - подытожил он.
Ранее политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что существует очень большая вероятность того, что хранившиеся в Европе замороженные российские активы уже давно потрачены, поэтому Россия рискует не получить их обратно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
