Названы самые высокооплачиваемые массовые профессии в России
Зарплата каменщиков, отделочников и сварщиков начинается от 200 тысяч рублей, сказал НСН Александр Ветерков.
Самыми высокооплачиваемыми специалистами среди массовых профессий на сегодняшний день являются сварщики, каменщики и отделочники, сказал в эфире НСН заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
«Если мы говорим про «массовые» профессии, куда требуется большое количество людей, то сварщики находятся в топе самых высокооплачиваемых профессий. К таким вакансиям можно еще отнести отделочников и каменщиков, уровень дохода которых начинается от 200 тысяч рублей», — сказал собеседник НСН.
Он также назвал варианты, при которых сварщики могут получить максимально высокую зарплату.
«Самые высокие зарплаты будут на высокоточном производстве, в сфере строительства, а также у сварщиков-вахтовиков. Это северные регионы, где развита добывающая отрасль либо где идет строительство каких-либо объектов», — указал эксперт.
Ранее Ветерков сказал НСН, что развитие дистанционных форматов работы приводит к тому, что женщина может совмещать домашние дела с выполнением работы, становится более гибкой, а работодатели отказываются от стереотипов.
