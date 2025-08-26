«Если мы говорим про «массовые» профессии, куда требуется большое количество людей, то сварщики находятся в топе самых высокооплачиваемых профессий. К таким вакансиям можно еще отнести отделочников и каменщиков, уровень дохода которых начинается от 200 тысяч рублей», — сказал собеседник НСН.

Он также назвал варианты, при которых сварщики могут получить максимально высокую зарплату.

«Самые высокие зарплаты будут на высокоточном производстве, в сфере строительства, а также у сварщиков-вахтовиков. Это северные регионы, где развита добывающая отрасль либо где идет строительство каких-либо объектов», — указал эксперт.

