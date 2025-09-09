В Госдуме предложили запретить мигрантам превышающие зарплату переводы за рубеж
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который запрещает трудовым мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие их месячную зарплату. Авторами инициативы являются депутаты от фракции «Новые люди».
В пояснительной записке к документу говорится, что действующие в настоящее время нормы не предусматривают эффективных механизмов контроля за соответствием размера переводов за границу официально подтвержденным доходам мигрантов.
«Значительная часть трудовых мигрантов занята в неформальном секторе экономики... многие из них не уплачивают налоги... госбюджет недополучает существенные налоговые поступления», - указали депутаты.
По мнению парламентариев, принятие законопроекта не позволит переводить за рубеж средства, источник которых не подтверждён, а также даст возможность «блокировать операции, вызывающие обоснованные подозрения».
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» предложили запретить трудовым мигрантам привозить в РФ членов своих семей, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД: Россияне не пострадали при беспорядках в Непале
- В Российском зерновом союзе не досчитались 20 млн тонн урожая
- При ударе по Дохе погиб сын лидера ХАМАС
- Юшков объяснил, почему Венгрия решила покупать газ на «западном направлении»
- Трамп потребовал жестких мер после убийства украинской беженки
- Сережа и рожа: Гордон и Кудрявцева попросились к Шнурову спеть дуэтом
- США объявили вознаграждение за украинского хакера
- Три украинских дрона уничтожили над Черным морем
- Не белый и пушистый: Почему удар Израиля по Катару останется без ответа
- Директор Юрия Антонова опроверг отмену его юбилейного концерта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru