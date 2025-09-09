В Госдуме предложили запретить мигрантам превышающие зарплату переводы за рубеж

В пояснительной записке к документу говорится, что действующие в настоящее время нормы не предусматривают эффективных механизмов контроля за соответствием размера переводов за границу официально подтвержденным доходам мигрантов.

«Значительная часть трудовых мигрантов занята в неформальном секторе экономики... многие из них не уплачивают налоги... госбюджет недополучает существенные налоговые поступления», - указали депутаты.

По мнению парламентариев, принятие законопроекта не позволит переводить за рубеж средства, источник которых не подтверждён, а также даст возможность «блокировать операции, вызывающие обоснованные подозрения».

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» предложили запретить трудовым мигрантам привозить в РФ членов своих семей, сообщает «Свободная пресса».

