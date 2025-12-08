В России предложили вдвое увеличить лимиты сверхурочной работы

Отмечается, что предложения были разработаны Минэкономразвития совместно с Минтруда. Они предполагают увеличение до 240 часов годового лимита сверхурочной работы для желающих зарабатывать больше.

Также поправки разрешат малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах. Помим этого они направлены на защиту работодателей от ряда злоупотреблений.

Ранее в Минтруда заявили о необходимости найти более 12 млн рабочих рук к 2032 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».