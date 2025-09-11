Депутат назвал сумму, во сколько России обходится лечение мигрантов
Мигранты пользуются безвизовым режимом и российскими законами, чтобы получать бесплатное медицинское обслуживание, заявил НСН Михаил Матвеев.
Содержание иностранцев в больницах обходится бюджету в миллиарды рублей, но изменений в этой сфере в ближайшее время не будет, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в разговоре с НСН.
В Госдуму 9 сентября внесли законопроект, который запрещает трудовым мигрантам въезжать на территорию России с членами семьи. Согласно документу, родственники иностранцев не смогут пребывать в стране и пользоваться медицинскими услугами за счет государства. Исключение сделали для граждан Белоруссии. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Матвеев напомнил, что такая норма потребует серьезных правовых изменений.
«Я не вижу перспектив для принятия этого закона. Самое главное здесь — политическая обстановка в верхах, а там сейчас нет готовности ужесточать взаимоотношения со Средней Азией. Проблема и в правовой базе, которая сложилась. У нас безвизовый режим с этим регионом и Закавказьем. Это означает, что любой человек, член семьи или кто угодно, может въехать на 90 дней в Россию, никого не спрашивая. Никто из пограничников не имеет права остановить и спросить его "Ты чего сюда едешь? Не собираешься ли ты там рожать и увеличивать нагрузку на наши больницы?" Если сейчас скажем “стоп”, “хватит”, то руководство среднеазиатских стран начнет громко возмущаться. У нас к этому не готовы», — указал он.
Депутат добавил, что на данный момент медицинские учреждения теряют огромные деньги от обслуживания мигрантов.
«За последние пять лет Москва потратила больше пяти миллиардов, Санкт-Петербург больше миллиарда, моя Самарская область — более 400 миллионов рублей. Это практически десятки миллиардов убытков медицинских учреждений, которые никто не компенсирует. А происходит так за счет того, что экстренная помощь оказывается безвозмездно. К нам приезжают дамы на восьмом месяце беременности, и тут уже неважно, есть полис или нет — врачи обязаны помочь. То самое относится к травмам, инфекционным заболеванием, аппендицитам», — отметил он.
Ранее Матвеев объяснил НСН, кто и почему должен контролировать браки россиян с мигрантами.
