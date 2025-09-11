Содержание иностранцев в больницах обходится бюджету в миллиарды рублей, но изменений в этой сфере в ближайшее время не будет, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в разговоре с НСН.



В Госдуму 9 сентября внесли законопроект, который запрещает трудовым мигрантам въезжать на территорию России с членами семьи. Согласно документу, родственники иностранцев не смогут пребывать в стране и пользоваться медицинскими услугами за счет государства. Исключение сделали для граждан Белоруссии. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Матвеев напомнил, что такая норма потребует серьезных правовых изменений.