«Пытка для молодежи!» Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ

Ранее в Рособрнадзоре предупредили о последствиях полного отказа от ЕГЭ. Отказ от итоговой аттестации в виде Единого государственного экзамена необоснован, это может привести к снижению качества образования, заявляли в пресс-службе.

Вместе с тем Рособрнадзор заявлял, что намерен внести изменения в ЕГЭ по всем предметам. Глава ведомства Анзор Музаев уточнял при этом, что корректировки не будут «революционными».