«Пытка для молодежи!» Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказал свое отношение к Единому Государственному Экзамену.

«ЕГЭ надо отменить, это просто пытка какая-то для молодёжи», - заявил главный следователь во вторник, 23 ноября.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения», - добавил Бастрыкин, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

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Ранее в Рособрнадзоре предупредили о последствиях полного отказа от ЕГЭ. Отказ от итоговой аттестации в виде Единого государственного экзамена необоснован, это может привести к снижению качества образования, заявляли в пресс-службе.

Вместе с тем Рособрнадзор заявлял, что намерен внести изменения в ЕГЭ по всем предметам. Глава ведомства Анзор Музаев уточнял при этом, что корректировки не будут «революционными».

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ФОТО: Следственный комитет
ТЕГИ:ЕГЭАлександр БастрыкинСледственный Комитет
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