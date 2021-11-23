Глава СК обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через соцсети

В ходе совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА глава ведомства отметил, что блогер параллельно вовлекает «огромное количество нашей молодежи».

«А мы сидим абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и права человека нарушать нельзя», — возмутился Бастрыкин.

Ранее глава СК заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является «пыткой для молодёжи» и его следует отменить, пишут «Известия».