Глава СК обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через соцсети
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Фрагмент его речи в своём Telegram-канале опубликовало агентство Ura.ru.
В ходе совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА глава ведомства отметил, что блогер параллельно вовлекает «огромное количество нашей молодежи».
«А мы сидим абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и права человека нарушать нельзя», — возмутился Бастрыкин.
Ранее глава СК заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является «пыткой для молодёжи» и его следует отменить, пишут «Известия».
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