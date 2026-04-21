«Предмет не первой необходимости»: Почему россияне перестали покупать iPhone
Снижение цен на ряд смартфонов происходит из-за поведения продавцов, а не покупателей, заявил НСН Илья Корнейчук.
Продавцы смартфонов готовятся к повышению мировых цен, поэтому закупили больше моделей, чем могут продать прямо сейчас, рассказал НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
На складах отечественных ретейлеров скопился значительный запас дорогих смартфонов Apple и Samsung. Чтобы продать их, розница снижает цены: с начала года iPhone 17 подешевел на 25–30%, старшие версии — на 15–20%, а устройства Samsung — на 5–17%. Главная причина — нехватка денег у россиян. Об этом сообщили «Известия». Корнейчук не согласился с такой позицией.
«У крупных сетей была мотивация забить склады смартфонами. В свое время очень сильно подорожала оперативная память. Это отразилось сначала на видеокартах, а потом многие прогнозировали, что рост цен дойдет до самых мощных и дорогих моделей смартфонов. Это привело к тому, что крупные игроки решили нарастить закупку по рыночным ценам, поэтому предложение превысило спрос. Я бы не стал говорить, что россияне прекратили покупать из-за своей покупательской способности, хотя определенные нюансы в экономике есть. Это предметы не первой необходимости», — указал он.
Ранее блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) объяснил НСН, почему компания Apple поменяла руководство.
