Продавцы смартфонов готовятся к повышению мировых цен, поэтому закупили больше моделей, чем могут продать прямо сейчас, рассказал НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.

На складах отечественных ретейлеров скопился значительный запас дорогих смартфонов Apple и Samsung. Чтобы продать их, розница снижает цены: с начала года iPhone 17 подешевел на 25–30%, старшие версии — на 15–20%, а устройства Samsung — на 5–17%. Главная причина — нехватка денег у россиян. Об этом сообщили «Известия». Корнейчук не согласился с такой позицией.