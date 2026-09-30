«Женщины всегда были склонны выбирать успешного партнера. Но сейчас социальные сети сделали свое дело, особенно последние шесть лет. Есть определенная модель, которая была продемонстрирована социальными сетями – гиперуспех. И требования к мужчинам, как и к женщинам, очень высоки. Если женщины должны быть очень привлекательны, успешны и соответствовать определенным стандартам, то мужчина должным быть молодым, обеспеченным, целеустремленным, иметь свое надежное дело и еще быть привлекательным. Тот момент, когда люди готовы были со студенчества создавать семью и вместе развиваться, уже прошел», — рассказала он.

Ранее генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий раскрыл НСН, что сегодня женщины при выборе партнера стали больше обращать внимание на цели мужчины, а сильный пол, в свою очередь, ищет партнерш без драм и с доброжелательностью.

