Картинка гиперуспеха: Из-за чего у мужчин и женщин возросли требования друг к другу
Ирина Шибаева раскрыла НСН, что тот момент, когда люди готовы были со студенчества создавать семью и вместе развиваться, уже прошел: теперь каждый из партнеров должен быть успешен.
Требования как к мужчинам, так и к женщинам сильно выросли за последние 6 лет, и огромную роль в этом сыграли соцсети. Об этом в пресс-центре НСН рассказала врач, клинический психолог, преподаватель Ирина Шибаева.
«Женщины всегда были склонны выбирать успешного партнера. Но сейчас социальные сети сделали свое дело, особенно последние шесть лет. Есть определенная модель, которая была продемонстрирована социальными сетями – гиперуспех. И требования к мужчинам, как и к женщинам, очень высоки. Если женщины должны быть очень привлекательны, успешны и соответствовать определенным стандартам, то мужчина должным быть молодым, обеспеченным, целеустремленным, иметь свое надежное дело и еще быть привлекательным. Тот момент, когда люди готовы были со студенчества создавать семью и вместе развиваться, уже прошел», — рассказала он.
Ранее генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий раскрыл НСН, что сегодня женщины при выборе партнера стали больше обращать внимание на цели мужчины, а сильный пол, в свою очередь, ищет партнерш без драм и с доброжелательностью.
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