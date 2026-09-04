Раскладной iPhone действительно будет удобнее определенным категориям пользователей, однако большинство потребителей будет привлекать оригинальный дизайн, который отличается от того, что Apple выпускала в последние годы, рассказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

Компания Apple в рамках осенней презентации 9 сентября продемонстрирует раскладной iPhone Ultra. Хотя техногигант не раскрывал стоимость новинки, австралийский оператор Vodafone по ошибке раньше времени опубликовал страницу предзаказа, из-за чего в Сеть попали цены: они будут начинаться от $2499 (около 216 тыс. рублей). По мнению Подстрешного, новый формат будет по-настоящему востребован только у определенных категорий пользователей, однако ажиотаж релизу в любом случае обеспечен из-за необычного формата.