«Виток технологической моды»: Кому на самом деле нужен iPhone-раскладушка
Apple делает ставку на раскладной iPhone, рассчитывая на ажиотаж вокруг нового формата после череды однотипных релизов, заявил НСН Константин Подстрешный.
Раскладной iPhone действительно будет удобнее определенным категориям пользователей, однако большинство потребителей будет привлекать оригинальный дизайн, который отличается от того, что Apple выпускала в последние годы, рассказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Компания Apple в рамках осенней презентации 9 сентября продемонстрирует раскладной iPhone Ultra. Хотя техногигант не раскрывал стоимость новинки, австралийский оператор Vodafone по ошибке раньше времени опубликовал страницу предзаказа, из-за чего в Сеть попали цены: они будут начинаться от $2499 (около 216 тыс. рублей). По мнению Подстрешного, новый формат будет по-настоящему востребован только у определенных категорий пользователей, однако ажиотаж релизу в любом случае обеспечен из-за необычного формата.
«Для специалистов, работающих с графикой или большим объемом данных, например, таблицами, складные смартфоны могут заменить планшет или ультрабук, позволяя выполнять задачи даже в дороге. Но для большинства пользователей складной iPhone — это очередное устройство с оригинальным дизайном, виток технологической моды, каким некогда был iPad. Эпоха, когда четвертый iPhone разительно отличался от третьего, а пятый от четвертого — осталась далеко в прошлом. Apple обновляет линейку каждый год, так что пользователи уже не всегда способны отличить актуальную модель от прошлогодней. А если разница не ощутима — зачем нужен новый гаджет? Поэтому Apple делает большую ставку на iPhone Ultra, который разительно отличается от предшественников», — сказал он.
Эксперт также отметил, что цена на новинку действительно может быть очень высокой, а в России стоимость разрастется еще больше из-за отсутствия официальных поставок.
«Цена смартфона складывается как из объективных факторов: проектировки модели, стоимости базовых компонентов, сборки, логистики и маркетинга, так и вследствие премиального коэффициента: чем более статусной является модель, тем большую наценку может себе позволить производитель. Сейчас рынок микроэлектроники переживает жесточайший кризис. Из-за взрывного роста нейросетей комплектующие, особенно память, находятся в дефиците. А ультравысокой наценки за бренд Apple не стеснялась никогда. Так что информация о стоимости новых смартфонов выглядит вполне достоверно. В нашей стране цена складных айфонов на старте может быть значительно выше из-за отсутствия официальных поставок и ажиотажа вокруг нового форм-фактора», — уверен Подстрешный.
Собеседник НСН также добавил, что для Apple будущий релиз имеет большое значение, и у корпорации высокие амбиции относительно iPhone Ultra.
«После провала VR-шлема Apple Vision Pro компании требуется громкий повод заявить о себе, как о технологическом лидере индустрии. На данный момент складные модели занимают всего несколько процентов рынка смартфонов, но Apple, по-видимому, планирует это изменить. Предположительно, поставки iPhone Ultra могут составить 7 млн устройств за первый квартал и 20 млн — в течение года. Что может принести $14 млрд выручки только в текущем году. Оправдаются ли эти амбициозные планы — покажет время. Vision Pro тоже должен был сформировать свою нишу, а в итоге Apple про этот эксперимент старается не вспоминать», — поделился он.
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в беседе с НСН рассказал, что раскладной iPhone Ultra в России действительно может стоить около 300 тыс. рублей.
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