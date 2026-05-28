Депутаты предложили установить взвешенные правила использования нейросетей в учебном процессе, чтобы защитить права студентов. Об этом сообщается на сайте «Единой России». Так, секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев провел круглый стол, на котором обсуждалась проблема массового применения искусственного интеллекта (ИИ) при написании выпускных работ. Во встрече приняли участие студенты, преподаватели, работодатели и профильные ведомства.

Поводом для встречи стали жалобы студентов, чьи выпускные квалификационные работы не принимали из-за того, что там были обнаружены фрагменты текста, сгенерированные ИИ. Отмечается, что поднимались как вопросы использования нейросетей для написания работ, так и критерия их оценки.

Последнее время ведомства и профильные органы активно взялись за регламент в области применения ИИ студентами и школьниками.

ИИ ПРОТИВ АНТИПЛАГИАТА

На встрече Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что в вопросе со студентами нужна комплексная работа, чтобы не допускать ситуаций, когда им приходится полностью переписывать свои работы. При этом он отметил, что в сфере правового регулирования применения нейросетей много брешей. Так, нельзя допускать, чтобы оценка курсовых и дипломных работ выставлялась только на основе вердикта системы, через которую их проверили.

При этом глава Минобрнауки Валерий Фальков, присутствующий на круглом столе, выразил обеспокоенность из-за роста доли ИИ-текста в выпускных работах.

«По данным недавно опубликованного исследования, охватывающего анализ почти 13 тысяч выпускных проектов с 2013 по 2026 год, тенденция использования искусственного интеллекта носит уверенный характер, и местами может представлять угрозу», - цитирует министра «Царьград».