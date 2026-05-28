Взялись за интеллект: Как школьникам и студентам узаконят ИИ-инструменты
Бороться с использованием нейросетей учащимися невозможно, так что пока в школах готовятся ввести курс по ИИ и даже не исключают отдельного ЕГЭ по предмету, в вузах хотят защитить право студентов на долю ИИ-текста в выпускных работах.
Депутаты предложили установить взвешенные правила использования нейросетей в учебном процессе, чтобы защитить права студентов. Об этом сообщается на сайте «Единой России». Так, секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев провел круглый стол, на котором обсуждалась проблема массового применения искусственного интеллекта (ИИ) при написании выпускных работ. Во встрече приняли участие студенты, преподаватели, работодатели и профильные ведомства.
Поводом для встречи стали жалобы студентов, чьи выпускные квалификационные работы не принимали из-за того, что там были обнаружены фрагменты текста, сгенерированные ИИ. Отмечается, что поднимались как вопросы использования нейросетей для написания работ, так и критерия их оценки.
Последнее время ведомства и профильные органы активно взялись за регламент в области применения ИИ студентами и школьниками. Какие еще нововведения в этой связи ждут учащихся – читайте в материале НСН.
ИИ ПРОТИВ АНТИПЛАГИАТА
На встрече Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что в вопросе со студентами нужна комплексная работа, чтобы не допускать ситуаций, когда им приходится полностью переписывать свои работы. При этом он отметил, что в сфере правового регулирования применения нейросетей много брешей. Так, нельзя допускать, чтобы оценка курсовых и дипломных работ выставлялась только на основе вердикта системы, через которую их проверили.
При этом глава Минобрнауки Валерий Фальков, присутствующий на круглом столе, выразил обеспокоенность из-за роста доли ИИ-текста в выпускных работах.
«По данным недавно опубликованного исследования, охватывающего анализ почти 13 тысяч выпускных проектов с 2013 по 2026 год, тенденция использования искусственного интеллекта носит уверенный характер, и местами может представлять угрозу», - цитирует министра «Царьград».
При этом Фальков признал, что процесс использования этих технологий студентами остановить нельзя. Однако допустил, что развитие ИИ может стать причиной отказа в будущем от дипломных работ в пользу устного экзамена, так как там скрыть реальные знания или незнания невозможно.
«Я имею в виду устную оценку и коммуникации, когда способности, так же, как и способности со знаком минус - "дурь каждого", как говорят, будут видны в полном объеме… Никакая система просто так не подготовит студента к вопросам преподавателя - это все равно чувствуется», - приводят его слова «Вести».
ИИ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Напомним, что ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года в российских школах появится новый профиль «искусственный интеллект» в рамках предмета «Информатика». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Так, теперь школьников будут знакомить с базовыми принципами работы с ИИ, учить создавать правильные запросы и грамотно анализировать ответы. При этом Минпросвещения уже включило в федеральный перечень учебников пособия по ИИ для изучения в средней школе. Пока программу хотят внедрить в профильные классы по информатике, однако затем планируют сделать ее для всех учащихся.
Как рассказал НСН исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев, такая мера вводится скорее для того, чтобы научить детей правильно пользоваться этим инструментом и донести, что это именно вспомогательная функция для учебы, а не «заменитель мозгов».
«Я думаю, речь больше об общем повышении грамотности населения, скажем так. Школьники будут просто пользоваться тем, чем они и так пользуются, просто более системно. А так им будут рассказывать, куда можно заходить, а что наоборот, опасно, как применять это в процессе учебы. Чтобы они методически правильно пользовались ИИ… Хорошо бы, чтобы там была кибергигиена, но принципиально другое, чтобы ребенок продолжал развиваться сам, а ИИ использовал лишь как инструмент», - рассказал он.
При этом Комлев все же уточнил, что, конечно, бизнес и крупные игроки рынка заинтересованы в таком подходе, чтобы в будущем получить качественных специалистов.
«Многие крупные компании действительно начинают просвещать детей со школы, так как чтобы сформировать выпускника вуза, мало пятилетней программы. Для таких компаний важно, чтобы у детей развивалось алгоритмическое мышление, чтобы они понимали, как, используя уже существующие в мире и в России огромные репозитории, комбинировать их и создавать новые продукты…учить создавать новое можно со школы. Я думаю, что этим занимаются и «Яндекс», и «Сбер», и телеком-компании», - подытожил он.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в пресс-центре НСН поддержал введение ИИ в учебную программу.
«Хочу также напомнить, что со следующего года в курсе информатики будут включены вопросы, которые касаются искусственного интеллекта. Эта тема вызывает дискуссию, но я считаю, что ее нельзя было обойти в курсе информатики. Поэтому я поддерживаю это решение», - отметил он.
При этом заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб не исключил, что в будущем в России может появится и ЕГЭ по искусственному интеллекту и ИТ-технологиям, пишут РИА Новости. По его словам, это лишь вопрос времени.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин назвал серьезной опасностью возможное распространение ядерного оружия
- Девять человек пострадали в результате атак ВСУ в Курской области
- Депутат ГД Валеев: Финансировавшего ВСУ Галицкого «в теории» могут выдать России
- Путин поздравил Алиева с днём независимости Азербайджана
- Беспилотники ВСУ нанесли удар по Нижегородской области
- Экс-премьер Украины заявил о подготовке Киева к масштабной провокации на границе
- Взялись за интеллект: Как школьникам и студентам узаконят ИИ-инструменты
- В Госдуме предупредили о распространении вредоносного ПО под видом ответов на ЕГЭ
- КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи Бендер-Аббаса
- В Госдуме поддержали маркировку для борьбы с некачественным питанием в школах