В Госдуме поддержали маркировку для борьбы с некачественным питанием в школах

Депутат Нина Останина заявила НСН, что профильный думский комитет занимается вопросом школьного питания, но эта тема пока остается «табуированной».

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с НСН указала на необходимость распространения цифровой маркировки на молочные смеси, каши, продукты для будущих мам и больных детей. Однако она добавила, что вопросы вызывает не только качество самой продукции, но и вопросы гигиены и санитарные условия.

«К сожалению, некачественное питание в детских учреждениях встречается. Мы отдельно занимаемся темой школьного питания, но это тема пока табуированная. Как-то не хотят к ней подходить, сбрасывая полномочия на муниципалитеты, но при этом там еще и действует 44-й закон (44-ФЗ устанавливает правила обеспечения заявок на участие в госзакупках — прим. НСН), поэтому вопрос вызывает качество питания. Причины связаны не только с качеством продуктов, но и с отсутствием санитарных книжек у тех, кто занимается подготовкой этих обедов для детей. Качество продуктов и смесей тоже вызывает много вопросов, и мы говорим о необходимости введения ГОСТов на детское питание», — объяснила депутат.

