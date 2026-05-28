Экс-премьер Украины заявил о подготовке Киева к масштабной провокации на границе

Украинские власти готовятся к масштабной провокации на границе, об этом свидетельствует визит в Киев белорусского оппозиционера, экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, сообщило агентство ТАСС.

«Зеленский даже окрестил ее президентом Белоруссии. То есть ясно, что дело идет к организации какой-то серьезной, крупномасштабной провокации», — добавил Азаров, напомнив, что Тихановскую признали виновной в госизмене в Белоруссии.

Азаров указал на то, что визит Тихановской на Украину был пиар-ходом — так политик пыталась продемонстрировать наличие оппозиции действующему белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

Кроме того, бывший премьер-министр заявил, что на провокации против Белоруссии и России Украину постоянно толкает Запад. Однако западные страны не решатся на еще один конфликт, если получат серьезное предупреждение в ответ на действия Киева со стороны Москвы и Минска.

Ранее Азаров заявил, что дело против бывшего руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака стало ударом для лидера страны.

ФОТО: РИА Новости
