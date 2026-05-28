КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи Бендер-Аббаса

Иранская армия атаковала авиабазу США в ответ на американский удар по объекту, расположенному недалеко от города Бендер-Аббас. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В КСИР отметили, что иранская атака должна стать для США «серьезным предупреждением», чтобы Вашингтон понимал, что безнаказанно наносить удары по Ирану не получится и что ответ будет более решительным, если атаки со стороны США продолжатся.

Ранее власти США ввели санкции в отношении управления по контролю за судоходством в Ормузском проливе, созданного Ираном, сообщает RT.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти ждут от Ирана заявления в письменной форме об отсутствии намерений создавать ядерное оружие.

