КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи Бендер-Аббаса
Иранская армия атаковала авиабазу США в ответ на американский удар по объекту, расположенному недалеко от города Бендер-Аббас. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
В КСИР отметили, что иранская атака должна стать для США «серьезным предупреждением», чтобы Вашингтон понимал, что безнаказанно наносить удары по Ирану не получится и что ответ будет более решительным, если атаки со стороны США продолжатся.
Ранее власти США ввели санкции в отношении управления по контролю за судоходством в Ормузском проливе, созданного Ираном, сообщает RT.
Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти ждут от Ирана заявления в письменной форме об отсутствии намерений создавать ядерное оружие.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи Бендер-Аббаса
- В Госдуме поддержали маркировку для борьбы с некачественным питанием в школах
- Богомолов заявил, что в театре нет места демократии
- «Эффективный пиар!»: Трунов раскрыл шансы Полины Гагариной выиграть по иску к ЕС
- В Госдуме предложили разрешить школам покупать питание у местных фермеров
- Средства ПВО за ночь уничтожили 62 беспилотника ВСУ над регионами России
- ФСБ сообщила о росте провокаций на границе с восточными странами НАТО
- Степашин: Путин однозначно обозначил условия завершения СВО
- Депутат Буцкая рассказала о скрытой опасности импортных детских смесей
- СМИ: Пятая часть россиян имеет подработку