Беспилотники ВСУ нанесли удар по Нижегородской области

Беспилотники ВСУ атаковали территорию Нижегородской области утром 28 мая, было сбито несколько дронов. Об этом в своем аккаунте в мессенджере «Макс» заявил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, было повреждено здание областного суда в Нижнем Новгороде. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ударили «Орешником»? В Киеве прогремели взрывы после атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Сейчас работа систем ПВО продолжается, а на месте происшествия работают специалисты.

Ранее Минобороны заявило, что над территорией России за ночь было уничтожено 62 беспилотника ВСУ, сообщает RT.

В свою очередь глава Владимирской области Александр Авдеев ранее сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру в Камешковском округе, в результате чего начался пожар.

ФОТО: t.me/gubernator_46
