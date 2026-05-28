Беспилотники ВСУ нанесли удар по Нижегородской области
Беспилотники ВСУ атаковали территорию Нижегородской области утром 28 мая, было сбито несколько дронов. Об этом в своем аккаунте в мессенджере «Макс» заявил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, было повреждено здание областного суда в Нижнем Новгороде. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Сейчас работа систем ПВО продолжается, а на месте происшествия работают специалисты.
Ранее Минобороны заявило, что над территорией России за ночь было уничтожено 62 беспилотника ВСУ, сообщает RT.
В свою очередь глава Владимирской области Александр Авдеев ранее сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру в Камешковском округе, в результате чего начался пожар.
