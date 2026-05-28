Беспилотники ВСУ нанесли удар по Нижегородской области

Беспилотники ВСУ атаковали территорию Нижегородской области утром 28 мая, было сбито несколько дронов. Об этом в своем аккаунте в мессенджере «Макс» заявил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, было повреждено здание областного суда в Нижнем Новгороде. Пострадавших, по предварительным данным, нет.