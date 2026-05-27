Глава РСПП заявил, что у России есть шансы на мировое лидерство в сфере ИИ

По его словам, повышение производительности труда, роботизация, цифровизация, ИИ, новые материалы и беспилотные системы являются ключевыми направлениями инвестиций.

Шохин отметил, что за счёт ухода из России иностранных конкурентов отечественные компании получили возможность для развития и воспользовались ей в полной мере. Однако есть и проблемы: дефицит кадров, низкий спрос на продукцию, а также сложности с доступом к финансированию

«Но компании планируют «рывок» даже в не самых простых условиях. Почти у четверти компаний есть стратегии развития на перспективу более пяти лет - в условиях экстремальной нестабильности и непредсказуемости это высокий показатель», - заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Шохин станет новым уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сохранив при этом свой пост в РСПП, пишет 360.ru.

