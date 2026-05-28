Средства ПВО за ночь уничтожили 62 беспилотника ВСУ над регионами России

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и ликвидировали над территорией России 62 беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Минобороны: Российские войска атаковали объекты ВПК и энергетики Украины

Уточняется, что БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря, Республикой Крым, а также Тамбовской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Белгородской областями.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по зданию Сватовской гимназии №7 в ЛНР, в результате атаки никто не пострадал.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
