Нейросеть как доказательство: Зачем ВС РФ критерии работы с делами в сфере ИИ
Сергей Пашин раскрыл НСН, что сегодня необходимо разработать общие подходы к работе с ИИ-документами в уголовных делах, а также к тому, как корректно использовать нейросети в судебных процессах.
Документы, созданные искусственным интеллектом (ИИ), сегодня можно использовать как доказательства в уголовных делах, поэтому обобщение судебной практики по этому вопросу крайне важно. Об этом НСН рассказал юрист, федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
Верховный суд России впервые проведет масштабное обобщение судебной практики по связанным с ИИ делам, сообщила пресс-служба суда. Это делается для того, чтобы сформировать единообразные подходы к правоприменению нейросетей. Пашин заявил, что это процесс давно назрел.
«Это прежде всего вопросы о распределении ответственности: кто отвечает за то, чтобы применять подобные механизмы? По результатам этого обобщения, вероятно, издадут постановление Пленума Верховного суда, и оно настроит судебную практику. Если говорить о всем массиве дел, то, конечно, это капля в море использования ИИ, хотя бы потому, что судьи сплошь и рядом не освоили этот сегмент принятия решений. Но этот важный вызов лучше предвосхитить, чем потом платить за разбитые горшки. Это связано с доказательствами и тем, что по так называемым бесспорным делам судьи уже используют ИИ для написания судебных актов. Насколько это надежно и правосудно – разберется Верховный суд», - уточнил он.
В ВС РФ уточняют, что суды также оценят практику признания доказательствами документов, которые были сформированы ИИ. Пашин отметил, что такие документы вполне могут рассматриваться сегодня, как доказательства, однако есть ряд важных нюансов.
«Разъяснения Пленума Верховного суда и поправки в законы позволяют принимать документы на электронном носителе в качестве доказательств. Соответственно, то, что подготовлено ИИ, может быть использовано как доказательство по уголовным делам. Но вопрос, будут ли стороны его оспаривать. Если да, то, как правило, назначается экспертиза. Например, могут оспаривать деятельность разработчика, или говорить о том, что доказательства ненадежны, или что судья или следователь не проверили их должным образом. Так что такой тип доказательств имеет юридическую силу, но их достоверность можно оспорить», - отметил он.
Ранее судья ВС РФ Вячеслав Горшков сообщил, что впервые в истории России искусственный интеллект использовался при подготовке постановления Пленума Верховного суда. Как отметил бывший судья Мосгорсуда Сергей Груздев в разговоре с НСН, нейросетям нельзя доверять написание судебных приговоров, при этом все созданные ими документы придется перепроверять.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Нейросеть как доказательство: Зачем ВС РФ критерии работы с делами в сфере ИИ
- СМИ: В России усилили блокировку VPN и прокси для входа в Telegram
- Русский язык исчезнет из обслуживания клиентов в литовском Swedbank
- Пашинян пообещал утопить в черной икре своих политических оппонентов
- Беспилотники ВСУ атаковали здание Сватовской гимназии в ЛНР
- Ноль долларов на счете: Куда делись членские взносы в «Совет мира» Трампа
- ФСБ обвинила НАТО в морском пиратстве в Балтийском море
- «Ноунеймы» не берите: Как выбрать пауэрбанк, который не взорвется
- Чистая прибыль российских банков за месяц сократилась на 22%
- В ФСБ заявили о сохраняющейся угрозе вторжения со стороны Украины