Документы, созданные искусственным интеллектом (ИИ), сегодня можно использовать как доказательства в уголовных делах, поэтому обобщение судебной практики по этому вопросу крайне важно. Об этом НСН рассказал юрист, федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

Верховный суд России впервые проведет масштабное обобщение судебной практики по связанным с ИИ делам, сообщила пресс-служба суда. Это делается для того, чтобы сформировать единообразные подходы к правоприменению нейросетей. Пашин заявил, что это процесс давно назрел.

«Это прежде всего вопросы о распределении ответственности: кто отвечает за то, чтобы применять подобные механизмы? По результатам этого обобщения, вероятно, издадут постановление Пленума Верховного суда, и оно настроит судебную практику. Если говорить о всем массиве дел, то, конечно, это капля в море использования ИИ, хотя бы потому, что судьи сплошь и рядом не освоили этот сегмент принятия решений. Но этот важный вызов лучше предвосхитить, чем потом платить за разбитые горшки. Это связано с доказательствами и тем, что по так называемым бесспорным делам судьи уже используют ИИ для написания судебных актов. Насколько это надежно и правосудно – разберется Верховный суд», - уточнил он.