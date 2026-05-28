В Госдуме предложили разрешить школам покупать питание у местных фермеров
Механизм организации питания в школах и детских садах приводит к тому, что комбинаты могут получать контракты на поставки демпингом цен, заявила НСН депутат Нина Останина.
Поставки питания в детские организации с одной стороны недостаточно регулируются, с другой стороны жестко ограничены ценами, в том числе из-за распространения на них закона о госзакупках, рассказала НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее мнению, учреждениям необходимо предоставить возможность самостоятельно заниматься организацией питания.
«Мы считаем, что необходимо отказаться от гигантомании и дать возможность школьным организациям самим закупать продукты с учетом специфики каждого региона те продукты, которые характерны для этой местности. Не надо диктовать, сколько фруктов должно быть и так далее. В Крыму мясо не очень востребовано у детей, а вот в арктических регионах очень востребовано. Но при этом, эти мясные продукты завозятся централизованно. А хорошо было бы предоставить право местным фермерам, которые здесь же живут, производить и поставлять продукцию для школьных организаций», — рассказала депутат.
Останина заметила, что закон 44-ФЗ, который устанавливает правила обеспечения заявок на участие в госзакупках, осложняет этот процесс. Она привела пример региона, в котором пришлось создавать отдельное ведомство, чтобы помочь местным фермерам участвовать в поставках продуктов в детские учреждения.
«У нас такая попытка в Калуге есть. И там даже учрежден единый специальный орган власти, который помогает этим мелким производителям участвовать в конкурсах по 44-му закону, ибо, к сожалению, у нас все еще итогом действия этого закона является цена продуктов, и иногда демпингуют. Но нельзя вопросы питания детей рассматривать только через цену продукта, это влияние напрямую на здоровье и на жизнь ребятишек. Вывести из зоны действия закон никак не получается, поэтому в Калуге придумали даже специальное министерство, которое занимается организацией подготовки документов для участников конкурса», — поделилась Останина.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказывала НСН о том, какие изменения планируются в системе школьного питания.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме поддержали маркировку для борьбы с некачественным питанием в школах
- Богомолов заявил, что в театре нет места демократии
- «Эффективный пиар!»: Трунов раскрыл шансы Полины Гагариной выиграть по иску к ЕС
- В Госдуме предложили разрешить школам покупать питание у местных фермеров
- Средства ПВО за ночь уничтожили 62 беспилотника ВСУ над регионами России
- ФСБ сообщила о росте провокаций на границе с восточными странами НАТО
- Степашин: Путин однозначно обозначил условия завершения СВО
- Депутат Буцкая рассказала о скрытой опасности импортных детских смесей
- СМИ: Пятая часть россиян имеет подработку
- Депутат Буцкая призвала маркировать импортное детское питание