«Мы считаем, что необходимо отказаться от гигантомании и дать возможность школьным организациям самим закупать продукты с учетом специфики каждого региона те продукты, которые характерны для этой местности. Не надо диктовать, сколько фруктов должно быть и так далее. В Крыму мясо не очень востребовано у детей, а вот в арктических регионах очень востребовано. Но при этом, эти мясные продукты завозятся централизованно. А хорошо было бы предоставить право местным фермерам, которые здесь же живут, производить и поставлять продукцию для школьных организаций», — рассказала депутат.

Останина заметила, что закон 44-ФЗ, который устанавливает правила обеспечения заявок на участие в госзакупках, осложняет этот процесс. Она привела пример региона, в котором пришлось создавать отдельное ведомство, чтобы помочь местным фермерам участвовать в поставках продуктов в детские учреждения.

«У нас такая попытка в Калуге есть. И там даже учрежден единый специальный орган власти, который помогает этим мелким производителям участвовать в конкурсах по 44-му закону, ибо, к сожалению, у нас все еще итогом действия этого закона является цена продуктов, и иногда демпингуют. Но нельзя вопросы питания детей рассматривать только через цену продукта, это влияние напрямую на здоровье и на жизнь ребятишек. Вывести из зоны действия закон никак не получается, поэтому в Калуге придумали даже специальное министерство, которое занимается организацией подготовки документов для участников конкурса», — поделилась Останина.

