Шансы выиграть иск к ЕС об отмене санкций у Полины Гагариной нулевые, однако это очень хорошая пиар-стратегия. Об этом НСН рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Общий суд Европейского союза зарегистрировал второй иск российской певицы Полины Гагариной с требованием отменить санкции ЕС, пишут РИА Новости. Соответствующая карточка появилась в базе суда. Он был подан 25 мая и сейчас находится в статусе «на рассмотрении». В октябре 2024 года Гагарина уже подавала иск в Общий суд ЕС с требованием отменить санкции ЕС. Трунов раскрыл, какие перспективы у второго иска.

«У нее вообще нет никаких шансов доказать в суде свою правоту. Она попала под санкции в июне 2024 года в рамках 14 пакета санкций. Решения по первому иску нет до сих пор. Второй иск подали, потому что так делают адвокаты, если первый иск тянется долго. Но шансы около нуля. Суды ЕС иногда отменяют санкции, если Совет ЕС плохо обосновал включение в пакет, если есть недостаток доказательств, нарушение прав на защиту, отсутствие конкретных фактов, процессуальные нарушения. Есть прецеденты успеха, но они все у российских бизнесменов, и ни одного случая у российского артиста. Если даже она выиграет, то Совет ЕС обжалует это решение или продлит санкции по новым основаниям. Никита Мазепин – пилот «Формулы-1» – частично выиграл иск в 2024 -2025 году, но Совет ЕС переподал все по новым основаниям», - раскрыл он.